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В Сингапуре вырастили в лаборатории куриное мясо

, 16:03 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Сингапуре вырастили в лаборатории куриное мясо
настоящее мясо на фото автора

Выращенное в лаборатории куриное мясо получило одобрение регулятора. Оно готовится к продаже. Мясная промышленность восприняла произошедшее, как грандиозное событие. Все готовятся выращивать мясо в биореакторах. Судя по всему, из магазинов скоро исчезнет мясо курицы.

Сингапурская лаборатория сумела вырастить культивированное мясо. Его называют куриным. Оно уже прошло проверки. Надзорные органы его одобрили и допустили к продаже.

«Я думаю, что одобрение является одной из самых значительных вех в пищевой промышленности за последние несколько десятилетий», — говорят представители мясной промышленности: «Это открытая дверь, и мы и другие компании должны воспользоваться этой возможностью. Я надеюсь, что это приведет к миру в ближайшие несколько лет, где большая часть мяса не требует убийства животных».

О вкусовых качествах культивированного мяса не рассказывается. Кроме того, надзорное ведомство в Сингапуре ничего не говорит, какой вред может нанести человеку полный переход на искусственное мясо. Не исключено, что десять лет употребления подобной продукции спровоцирует появление у человека необратимых реакций. И не факт, что они принесут пользу.

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