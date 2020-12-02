В Японии Nike попала в расистский скандал из-за рекламы

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2 декабря 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Youtube

кадр из скандальной рекламы Nike в Японии

Рекламный ролик компании Nike попал в центр скандала в Японии. Видео обвинили в расизме. Его авторов — в создании ложного впечатления о Японии.



В рекламе Nike Japan показаны эпизоды с подростковыми издевательствами. Главными героинями ролика стали футболистки-школьницы. Одна из них чернокожая. Все это тут же спровоцировало обвинения в адрес компании. Пользователи социальных сетей возмутились и потребовали бойкотировать продукцию Nike.

«Неужели Япония, действительно, страна, полная дискриминации?» — возмутились критики: «Такое чувство, что вы создаете ложное впечатление о Японии».

Но судя по происходящему в кадре, поднятые проблемы, действительно, присущи Японии. Одна из героинь по происхождению кореянка. Она читает на смартфоне публикацию о проблеме зайничи. Это слово в Японии используют по отношению к корейцам, который живут в этой стране.

Ролик был опубликован в понедельник. За полтора дня он набрал несколько миллионов просмотров и почти 30 тысяч комментариев.