ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Японии Nike попала в расистский скандал из-за рекламы

, 15:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Youtube

В Японии Nike попала в расистский скандал из-за рекламы
кадр из скандальной рекламы Nike в Японии

Рекламный ролик компании Nike попал в центр скандала в Японии. Видео обвинили в расизме. Его авторов — в создании ложного впечатления о Японии.

В рекламе Nike Japan показаны эпизоды с подростковыми издевательствами. Главными героинями ролика стали футболистки-школьницы. Одна из них чернокожая. Все это тут же спровоцировало обвинения в адрес компании. Пользователи социальных сетей возмутились и потребовали бойкотировать продукцию Nike.

«Неужели Япония, действительно, страна, полная дискриминации?» — возмутились критики: «Такое чувство, что вы создаете ложное впечатление о Японии».

Но судя по происходящему в кадре, поднятые проблемы, действительно, присущи Японии. Одна из героинь по происхождению кореянка. Она читает на смартфоне публикацию о проблеме зайничи. Это слово в Японии используют по отношению к корейцам, который живут в этой стране.

Ролик был опубликован в понедельник. За полтора дня он набрал несколько миллионов просмотров и почти 30 тысяч комментариев.

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью