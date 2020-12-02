Минюст США занялся взятками в Белом доме

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2 декабря 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

Белый дом Трампа попал в скандал. Американский минюст начал расследовать схему «взяточничества за помилование». Имя пока еще действующего президента США не упоминается. Но на него уже активно намекают.

Пока еще говорят о «предполагаемой» схеме «взяточничества за помилование». Утверждается, что она практиковалась в Белом доме. Таким расследованием занимается министерство юстиции США.

«Два человека действовали ненадлежащим образом в качестве лоббистов, чтобы добиться помилования в схемах взяточничества за помилование», — говорится в документе американского минюста.

Фигурантов в расследовании — три человека. Политически заретушированы все три имени. Не называется ни одно из них. Схема тоже не раскрывается. Говорится лишь о «неком лице», которое предложило «значительный политический вклад в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора».

Скандал уже бьет по Дональду Трампу. На прошлой неделе он помиловал Майкла Флинна, который признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. На эти спекуляции пока еще действующий президент США отреагировал в присущей ему манере.

«Расследование помилования — это фейк», — написал Дональд Трамп в своем twitter.

Но с этим, по версии Трампа, «фейком», официально выступил окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне. Так что заявление Трампа лишь усилило эффект. Новость уже на первых полосах крупнейших мировых СМИ.