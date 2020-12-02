Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Гитлер разработал план Второй мировой войны совместно со Сталиным

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2 декабря 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Гитлер и Сталин, timpul.md

Постоянный представитель Украины при Организации объединённых наций (ООН) Сергей Кислица представил свою версию Второй мировой войны, по которой якобы Адольф Гитлер "разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным".

Об этом украинский дипломат заявил в ходе торжественного заседания Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой, которое прошло 1 декабря, - сообщает kp.ru.

По словам Кислицы, Украина принадлежит к тем регионам, где была развязана Вторая мировая война, но 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал в сговоре со Сталиным.

Кислица назвал украинцев и поляков первыми жертвами военного плана, согласно которому нацистские войска с запада, а советские - с востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши.

Он также заявил, что советские войска якобы убили тысячи украинских граждан во время оккупации и еще больше во время отступления в 1941, Украина пострадала ещё раз в 1944 году, когда "советские войска стали наступать, а нацисты сжигали всё, что осталось".

Участники заседания не поддержали такую версию постпреда Украины в ООН.