Разведка США мониторит и изучает полученные с территории России и Китая данные о геолокации

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2 декабря 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Разведка США планирует мониторить и исследовать данные геолокации, полученные на территории России, Китая, а также стран Центральной и Южной Америки. Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) опубликовало соответствующий документ.

По данным RТ, американская разведка нуждается в мониторинге и исследовании примерной геолокации и метаданных РЭС (радиоэлектронных средств) на предмет важных сигналов посредством всемирной подписки на существующий массив данных, который охватывает разные страны. Ведомство ищет способы для «лёгкого» сбора сведений о судах, их прошлых маршрутах, а также местах базирования. Эти данные будут использованы для выявления незаконной деятельности, в том числе наличия возможных разведывательных платформ, контрабанды и нарушения режима санкций.

В документе подчёркивается, что цель проекта — использовать глобальные массивы данных коммерческой отрасли, применяющей методы автоматического обнаружения и оценки геолокации, в том числе космические радары, чтобы усовершенствовать работу NGA.