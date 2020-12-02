Предложенная Байденом на пост министра финансов Джанет Йеллен заявила об историческом кризисе в США

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2 декабря 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters, РБК

фото: pixabay.com

В США сейчас кризис исторического масштаба. Американским властям нужно действовать оперативно, так как бездействие грозит еще сильнейшим ущербом. Такое заявление сделала Джанет Йеллен, которую будущий президент США Джо Байден намерен выдвинуть на пост министра финансов.

Джанет Йеллен заявила, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последующий за ней экономический спад вызвали в США кризис исторического масштаба.

«Это американская трагедия», — оценила ситуацию Йеллен. Возможный будущий глава минфина США отметила, что наибольший ущерб пандемия нанесла «самым уязвимым» группам населения.

По мнению Йеллен, новой администрации потребуется действовать незамедлительно и принимать решительные действия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации. Как она считает, бездействие приведет к самоусиливающемуся спаду, который нанесет еще больший ущерб.

В США большего всего в мире выявлено число зараженных коронавирусом.