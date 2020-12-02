Украинский суд наказал активистку движения Femen, обнажившуюся перед Зеленским
2 декабря 2020, 07:34[ «Аргументы Недели» ]
На Украине наказали активистку движения Femen, обнажившуюся перед президентом страны Владимиром Зеленским. Оболонский районный суд Киева вынес решение оштрафовать женщину на 85 гривен.
Активистку Femen признали виновной в мелком хулиганстве. В организации Femen назвали решение суда "беспощадным".
В конце октября украинский лидер президент Владимир Зеленский направлялся на участок для голосования на местных выборах вместе с супругой Еленой. Внезапно из толпы выбежала девушка, засвистела в свисток и задрала юбку. На изнанке была вышита надпись "Zexist".
После этой акции в сообществе пояснили, что таким образом хотели наказать Зеленского за сексистские высказывания.
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