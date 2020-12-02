Украинский суд наказал активистку движения Femen, обнажившуюся перед Зеленским

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2 декабря 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На Украине наказали активистку движения Femen, обнажившуюся перед президентом страны Владимиром Зеленским.

Оболонский районный суд Киева вынес решение оштрафовать женщину на 85 гривен.

Активистку Femen признали виновной в мелком хулиганстве. В организации Femen назвали решение суда "беспощадным".

В конце октября украинский лидер президент Владимир Зеленский направлялся на участок для голосования на местных выборах вместе с супругой Еленой. Внезапно из толпы выбежала девушка, засвистела в свисток и задрала юбку. На изнанке была вышита надпись "Zexist".

После этой акции в сообществе пояснили, что таким образом хотели наказать Зеленского за сексистские высказывания.

Отметим, 85 гривен - это примерно 227 рублей.