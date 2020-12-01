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В Шотландии надеются на вакцинацию до Рождества

, 20:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Шотландии надеются на вакцинацию до Рождества
премьер Шотландии Никола Стерджен на фото globallookpress.com/ Han Yan

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен надеется на проведение вакцинации до Рождества. Вакцины еще не утверждены, но в заявлении шотландского премьера есть намек на скорое появление препарата.

Никола Стерджен уверена, что у Шотландии «хороший прогресс». Этот прогресс, по ее словам, таков, что политик надеется — вакцинация начнется уже до Рождества.

«Мы добиваемся хорошего прогресса на нынешнем этапе», — пояснила свою уверенность премьер-министр Шотландии: «Важно подчеркнуть, что жертвы, которые все приносят, имеют значение. Мы по-прежнему надеемся, что еще до Рождества мы сможем начать вакцинацию людей в Шотландии против Covid. Сегодня утром кабинет министров рассмотрел планы вакцинации, и я могу подтвердить, что мы готовы начать этот процесс, как только получим первые поставки вакцины».

Стерджен выразила уверенность, что к весне большая часть наиболее уязвимых к Covid шотландцев будет вакцинирована.

Какую именно вакцину планирует закупить Шотландия глава кабмина не пояснила. С большой долей уверенности можно сказать, что речь идет об «оксфордской вакцине». Она не утверждена, как и остальные аналогичные средства. Но официальный Лондон к ней относится очень трепетно. Британские власти даже назначили главного по вакцине. Он отвечает за распространение оксфордского препарата.

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