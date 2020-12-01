Буран в Германии спровоцировал массовые аварии

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1 декабря 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

авария на фото pixabay.com

Многочисленные аварии и десятки несчастных случаев. Таковы последствия непогоды, которая обрушилась на Германию. В эпицентре катаклизма оказались районы от Нижней Саксонии до Баварии. Немецкие водители оказались к снегу не готовы. Они в декабре ездили на летних шинах.

В немецких сводках - десятки аварий на дорогах одного только Гессена. Первый день декабря обрушился на эту федеральную землю Германии настоящей зимней погодой. Трассы засыпало снегом. Проезжую часть сковало ледяной коркой.

«Около 25 аварий произошло ночью в Южном Гессене неподалеку от Дармштадта», — цитирует сводку немецкая полиция: «Из-за спасательных работ дорога была временно перекрыта».

Такие же проблемы возникли в Баден-Вюртемберге. В окрестностях Пфорцхайма было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. Гололед стал причиной аварий и в Нижней Саксонии. Баварию поглотили снег, слякоть и гололед. И это тоже стало причиной многочисленных аварий.

Главной причиной аварий в Германии полиция называет отсутствие зимних шин у автомобилей. Декабрь для немецких автомобилистов наступил неожиданно. Они оказались к нему не готовы.