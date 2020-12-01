Немецкого «Раскольникова» осудили на 13 лет

Аргументы Недели → В мире 18+

1 декабря 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Эрфуртский районный суд приговорил 42-летнего мужчину к 13,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на убийство и ограблении. Он напал с лопатой на 89-летнюю местную жительницу.

Преступник нанес жертве два удара лопатой. Старушка упала. Нападавший решил, что она умерла. Он обыскал дом пострадавшей, нашел шкатулку с драгоценностями и украл ее.

«Найденные улики доказывают преступление мужчины», — решили в суде: «На месте преступления были найдены следы ДНК. Кроме того, было зафиксировано использование мобильного телефона мужчины на месте преступления».

Осужденный категорически отрицал главные пункты обвинения. Свою вину он признал лишь частично.

История очень похожа на роман Достоевского «Преступление и наказание». В нем Раскольников напал на старуху-процентщицу с топором. Немецкий «Раскольников» использовал для этой цели лопату.