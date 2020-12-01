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В Египте задержали фотографа за снимки танцовщицы на фоне пирамиды

, 16:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Египте задержали фотографа за снимки танцовщицы на фоне пирамиды
скандальное фото на фото пирамиды

Египетская полиция задержала фотографа после сессии на фоне пирамиды. Ему вменяют неуважение к объектам древнего наследия.

Фотограф осуществлял съемку у подножия пирамиды Джосера под Каиром. Моделью стала Сальма Аль-Шими. Она облачилась в древний костюм, и позировала на фоне некрополя Саккара. Поначалу на съемку никто не обратил внимания. Но потом модель опубликовала кадры в соцсетях. Уже после этого полиция объявила о задержании фотографа.

«Фотограф был арестован после частной съемки с танцовщицей Сальмой Аль-Шими в археологической зоне», — пояснил источник в полиции.

Дело пока еще не передано в суд. Но скорее всего, фотографа накажут. В Египте существуют определенные правила для осуществления фотосессий на фоне гробниц. Они установлены министерством древностей.

Не исключено, что фотограф окажется за решеткой. Египетские власти посадили дюжину влиятельных людей за цитату в социальных сетях контента, который был назван оскорбительным.

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