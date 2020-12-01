В Германии накрыли новую неонацистскую группу

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1 декабря 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава МВД Германии Хорст Зеехофер на фото globallookpress.com/ via www.imago-images.de

Масштабные обыски проведены в домах лидеров новой ультраправой группировки. Она собиралась восстановить диктатуру, и уже запрещена.

Обыски прошли в Гессене, Мекленбурге-Западной Померании и Северном Рейн-Вестфалии. Сыщики искали нацистскую атрибутику и пропагандистские материалы. Следователи нагрянули в дома 11 членов ультраправой группировки «Wolfsbrigade 44». Эта нацистская организация пропагандировала восстановление диктатуры. Теперь она уже запрещена.

«Тот, кто борется против основных ценностей нашего свободного общества, почувствует решительную реакцию нашего правительства», — заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер: «В этой стране нет места ассоциации, которая сеет ненависть и работает над возрождением нацистского государства».

Число 44 в названии группы составлено из двух четверок. В этом содержится намек на четвертую букву немецкого алфавита — D. Члены организации культивировали образ Оскара Дирлевангера. Этот крупнейший военный преступник был командиром спецподразделения запрещенной в России террористической нацистской СС.