Армения и Азербайджан делят приграничный золотоносный рудник

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1 декабря 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

После остановки войны в Нагорном Карабахе многие вопросы между конфликтующими сторонами так и остались нерешёнными. Речь идёт о судьбе религиозных памятников, месторождениях полезных ископаемых.



Предметом очередного спора стал золотоносный рудник близ армянского селения Сотк. Граница между странами проходит по месторождению, разделяя его на две части. В Национальном парламенте Армении ещё в конце ноября сообщили, что азербайджанские военные планируют захватить Соткское месторождение. В Генштабе вооружённых сил Армении ответили, что в регионе при помощи российских военных началось проведение демаркационных работ, в том числе и на территории Соткского рудника. Охраной данного участка занимается Россия.



Издание JAM-news отметило, что остановка деятельности рудника приведёт к появлению серьёзных экономических сложностей в Армении. Соткский рудник считается крупнейшим налогоплательщиком в государстве. В Азербайджане рудник считают своим, апеллируя подписанием в 90-е годы государственной компанией «Азергызыл» с американской фирмой соглашения о проведении геологоразведочных работ. Правда, работы так и не были начаты.

Вмешательство России в работу Соткского месторождения значительно снизило напряжённость между сторонами.



