В Иерусалиме мальчик нашёл бусину от древнего украшения
1 декабря 2020, 11:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Древняя золотая бусина была обнаружена девятилетним ребенком на Храмовой горе в Иерусалиме. После проведенных исследований, археологи определили, что бусина выпала из древнего украшения, которое собрано из золотых шариков в форме цветка.
Предположительно, это украшение относится к эпохе Первого Храма и ему около 3000 лет. По мнению исследователей, золотая бусина хорошо сохранилась.
Также эксперты отметили особую ценность находки, так как в то время золото считалось очень редким и дорогим материалом.
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