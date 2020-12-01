Пираты похитили в Гвинейском заливе четырех человек, среди которых россиянин

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1 декабря 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Посольство РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике

танкер, pixabay.com

В Гвинейском заливе пираты похитили четырех членов экипажа танкера AGISILAOS. Согласно последней информации посольства Российской Федерации в Бенине, среди похищенных есть один гражданин РФ.

Пиратское нападение на танкер было совершено в ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика). Известно, что злоумышленники похитили четырех членов экипажа, среди которых один россиянин. В настоящий момент посольство отслеживает развитие ситуации.

Накануне портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, заявил, что неизвестные атаковали судно, предназначенное для транспортировки нефтепродуктов и химикатов. Танкер, который шел под флагом Маршалловых Островов, пытался совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных на борт.