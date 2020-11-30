Во время пандемии австралийцы начали тратить больше на отходы
30 ноября 2020, 17:50[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Во время пандемии у австралийцев выросли траты на отходы. Причиной этому стали панические покупки. Об этом говорится в отчете «О пищевых отходах — 2020».
В нынешнем году австралийцы потратили на еду 10,3 млрд долларов. В прошлом году эта сумма была 8,64 млрд.
«Следует ожидать, что пищевые отходы были лишены приоритета австралийцами в течение этого напряженного года, когда наше внимание было сосредоточено на других неотложных проблемах», — говорят авторы доклада: «Среднестатистическое домашнее хозяйство сейчас тратит почти 13% продуктов, которые они покупают, а также тратит больше на доставку еды и услуги по самостоятельному приготовлению пищи».
Нынешнее расходы австралийцев на пищевые отходы на 170 долларов больше. Траты названы пустыми. Они возникли из-за панических покупок и тратах на службу доставки еды.
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