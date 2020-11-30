Сильвио Берлускони прописали полный покой и запретили какую-либо деятельность

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30 ноября 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Сильвио Берлускони. Фото: сайт Кремля

Один из адвокатов 84-летнего бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони сообщил об ухудшении состояния его здоровья.

По его словам, медики рекомендовали ему полный покой, никаких передвижений и никакой деятельности. В свою очередь, официальные представители Берлускони утверждают, что состояние экс-премьера удовлетворительное, и говорят, что политику нужно несколько дней на отдых.

В сентябре Берлускони заболел коронавирусом. Позже он признался, что в какой-то момент опасался за свою жизнь и назвал болезнь «адской».