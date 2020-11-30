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Китай не спешит раскрывать сведения о своём ядерном арсенале

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Китай не спешит раскрывать сведения о своём ядерном арсенале

Направив миролюбивые сигналы в Вашингтон, Пекин продолжил подготовку к военному конфликту с США. Китайское руководство не исключает, что американцы первыми нанесут ядерный удар. На этот случай Пекин планирует применить стратегическое оружие.

Китай, в отличие от России и США, никогда не раскрывал сведений о количестве ядерных боеголовок и других стратегических видах вооружений. К тому же китайцы дали чётко понять, что они не намерены присоединяться к какому-либо соглашению, регулирующему производство и применение ядерного оружия.

Профессор пекинского университета Ван Сянсуй отметил, что Китай за последние годы создал разветвлённую сеть тоннелей для размещения ракет. В приграничных морях расположено большое количество подводных лодок с баллистическими ракетами. Это позволяет Китаю нанести Америке контрудар. Китайские ракеты способны сбивать движущиеся цели. Ядерный арсенал КНР окутан тайной, при этом в Вашингтоне не исключают, что он постоянно увеличивается. За последние десятилетия КНР вложила огромные средства на разработку новых видов оружия и создание военной инфраструктуры. Особое внимание уделялось созданию ракет, способных достичь США.

Хранение ядерного оружия под землёй делает его неуязвимым и трудно обнаруживаемым. Это повышает вероятность ответного удара КНР по противнику.

ПВ

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