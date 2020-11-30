Лондон начал искать знаменитостей для рекламы вакцины

Аргументы Недели → В мире 13+

30 ноября 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр здравоохранения Великобритания Мэттью Хэнкок на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

Британский минздрав планирует привлечь известных лиц для рекламы вакцины. Руководство национальной службы здравоохранения Великобритании ищет знаменитостей с большой группой фанатов в социальных сетях. Лондон хочет их привлечь для участия в кампании по продвижению вакцины.

Список влиятельных людей британский минздрав уже начал составлять. Официальный Лондон обеспокоен количеством людей, которые не определились с мнением относительно вакцинирования. Знаменитостей хотят задействовать в рекламной кампании.

«Будет большая национальная кампания», — говорят инсайдеры службы здравоохранения: «Мы ищем известных людей, которых знает и любит аудитория социальных сетей. Это могут быть знаменитости, которые очень разумны и сделали разумные вещи во время пандемии».

Пока еще у минздрава нет представления, кого удастся привлечь к рекламной кампании. Публичные лица свое участие еще не подтверждали.