Ближний Восток на грани гуманитарной катастрофы

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30 ноября 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на появление надежды на остановку военного конфликта в Сирии, Ближний Восток сотрясают проблемы других государств.



В Ливане продолжается политический и экономический кризис. Государственный долг достиг своего антирекорда и составляет более 96 миллиардов долларов. Ситуация осложняется большим количеством беженцев из Сирии. Отсутствие достаточного финансирования медицины привело к тяжёлой эпидемиологической обстановке.



Ирак намерен усилить границы, выстроить более прозрачную налоговую систему и получить дополнительные средства в государственный бюджет. В северных провинциях по-прежнему находятся группировки Исламского государства (запрещено в России). Их активность постоянно увеличивается. Низкий жизненный уровень населения используется террористами для пополнения своих рядов.



В Иордании наблюдается ухудшение экономики из-за пандемии. В стране выросло количество безработных, что может привести к подрыву социальной стабильности.



Весьма сложная обстановка сложилась в Йемене. Противостояние хуситов и шиитов за последние годы привело к многотысячным жертвам. Темпы обнищания населения стремительно ускорились. Экономика государства сократилась почти в половину. Помимо коронавируса в стране свирепствует холера, дифтерия, лихорадка. Системы здравоохранения как таковой нет. Власти ближневосточного государства призывают международное сообщество обратить внимание на проблемы страны.



