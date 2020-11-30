ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ближний Восток на грани гуманитарной катастрофы

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Ближний Восток на грани гуманитарной катастрофы

Несмотря на появление надежды на остановку военного конфликта в Сирии, Ближний Восток сотрясают проблемы других государств.

В Ливане продолжается политический и экономический кризис. Государственный долг достиг своего антирекорда и составляет более 96 миллиардов долларов. Ситуация осложняется большим количеством беженцев из Сирии. Отсутствие достаточного финансирования медицины привело к тяжёлой эпидемиологической обстановке.

Ирак намерен усилить границы, выстроить более прозрачную налоговую систему и получить дополнительные средства в государственный бюджет. В северных провинциях по-прежнему находятся группировки Исламского государства (запрещено в России). Их активность постоянно увеличивается. Низкий жизненный уровень населения используется террористами для пополнения своих рядов.

В Иордании наблюдается ухудшение экономики из-за пандемии. В стране выросло количество безработных, что может привести к подрыву социальной стабильности.

Весьма сложная обстановка сложилась в Йемене. Противостояние хуситов и шиитов за последние годы привело к многотысячным жертвам. Темпы обнищания населения стремительно ускорились. Экономика государства сократилась почти в половину. Помимо коронавируса в стране свирепствует холера, дифтерия, лихорадка. Системы здравоохранения как таковой нет. Власти ближневосточного государства призывают международное сообщество обратить внимание на проблемы страны.

ПВ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью