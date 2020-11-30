Мишустин назвал западные государства виновными в нарушении международных принципов

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30 ноября 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото с сайта правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал государства Запада виновными в нарушении международных принципов.

Глава российского правительства, выступая в рамках Совета глав правительств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил, что западные страны стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы посредством санкций, протекционистких мер в торговле и инвестициях под надуманными предлогами и в целом политики экономического давления.

Мишустин отметил, что современный мир становится многополярным. Страны Запада действуют через политику экономического давления. Он подчеркнул, что еще сильнее обостряет противоречия распространение коронавирусной инфекции.

Мишустин сказал, что определенную уверенность в будущем вселяет тот факт, что, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в 2020 году будет меньше спада мировой экономики.