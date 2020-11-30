В Британии пандемия названа словом года

Пандемия стала словом 2020 года. Титул присвоили американские энциклопедисты, выпускающие словари. Они объяснили почему было принято это решение.
Крупнейший издатель справочников и словарей Merriam-Webster выбрал главное слово 2020 года. Выбор был предсказуемым.
«Нельзя сказать, что это было шоком», — заявил главный редактор Merriam-Webster Питер Соколовски: «Часто в большой новостной истории есть техническое слово. Но в данном случае слово пандемия не просто техническое. Это общее слово. Вероятно, именно этим словом мы будем называть нынешний период в будущем».
Слово пандемия имеет греческие корни. Пан можно перевести как всеобщий. Демос — люди. Его появление датируется XVII веком.
В этом году пандемия стала настоящим символом года. Коронавирус охватил всю планету. Количество заразившихся уже превысило отметку в 62 миллиона человек.
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