В Лондоне сильнейшая безработица из-за пандемии

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30 ноября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

королева Великобритании на фото globallookpress.com/ Bbc

Столица Великобритании переживает сильнейшее падение числа вакансий. В Европе усилилась безработица из-за пандемии. И Лондон входит в число наиболее пострадавших городов.

В Лондоне зафиксировано сильнейшее снижение вакансий. Как и другие крупные города Европы, столица Великобритании переживает сильнейший кризис.

Британская столица вошла в пятерку крупнейших городов Западной Европы, в которых зафиксировано большое падение числа объявлений о новых вакансиях. Помимо Лондона в этот список вошли Берлин, Мадрид, Париж, Рим.

Кризис на рынке труда спровоцировал экономический коллапс, вызванный пандемией. Количество рабочих мест сильно уменьшилось.