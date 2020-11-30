В Лондоне сильнейшая безработица из-за пандемии

30 ноября 2020, 15:49[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Столица Великобритании переживает сильнейшее падение числа вакансий. В Европе усилилась безработица из-за пандемии. И Лондон входит в число наиболее пострадавших городов.
В Лондоне зафиксировано сильнейшее снижение вакансий. Как и другие крупные города Европы, столица Великобритании переживает сильнейший кризис.
Британская столица вошла в пятерку крупнейших городов Западной Европы, в которых зафиксировано большое падение числа объявлений о новых вакансиях. Помимо Лондона в этот список вошли Берлин, Мадрид, Париж, Рим.
Кризис на рынке труда спровоцировал экономический коллапс, вызванный пандемией. Количество рабочих мест сильно уменьшилось.
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