Молдова, Армения, Беларусь создают точки напряжения на постсоветском пространстве

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30 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

После смены политического руководства в Молдавии Тирасполь готов пойти на диалог с Кишинёвом. Глава Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский отметил, что полноценный диалог возможен только в том случае, если Молдова будет рассматривать непризнанную республику в качестве полноценного партнёра. В Тирасполе считают, что за три десятилетия Приднестровье стало полноценным независимым государством.



Армения организовала в своей столице акцию, подобную «Бессмертному полку». Горожане прошлись по улицам Еревана с фотографиями пропавших без вести людей. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что Азербайджан специально затягивает процедуру обмена пленными. Стороны договорились о полном прекращении огня с 10 ноября. На границе между конфликтующими сторонами разместился российский миротворческий контингент.



В конце ноября белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил Украину в попытке дестабилизации обстановке в своей стране. Ранее министр иностранных дел "Незалежной" заявил своему коллеге в ФРГ Хайко Маасу, что необходимо предпринимать серьёзные меры в отношении Белоруссии. Нужно ввести санкции, чтобы остановить бизнес и производство. Лукашенко против каких-либо санкций в отношении своей страны со стороны Европы. Он считает, что Белоруссии необходима полная свобода экономической деятельности в столь сложный период.



