Иран готовит месть в ответ на убийство физика-ядерщика Фахризаде

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30 ноября 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На прошедшей неделе, в пятницу, в ходе диверсионной операции был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде. Ранее он возглавлял секретную программу по созданию и испытанию ядерной боеголовки для баллистической ракеты, которая, по официальным данным, была закрыта в 2003 году после начала переговоров, приведших к заключению соглашения с постоянными членами Совета безопасности ООН и Германией об отказе от военных ядерных исследований.

Представитель Ирана в ООН Маджид Тахторванчи направил в Совет безопасности письмо с требованием осудить Израиль и США как организаторов убийства. New York Times, ссылаясь на несколько источников в спецслужбах сообщила, что за убийством стоит Израиль. Известно, что два года назад Нетаньяху в ходе своего выступления продемонстрировал данные Фахризаде и сообщил, что тот находится в особом списке МОССАД и не имеет никакого иммунитета и презумпции невиновности.

Последовали заявления верховного лидера Ирана Хаменеи и президента страны Рухани. В своей речи Рухани отметил, что ученый убит «грязными руками глобального высокомерия». Кроме того, он изложил политический замысел организаторов убийства: Израиль и Саудовская Аравия опасаются возобновления переговорного процесса между Ираном и США, который прекратит блокаду. Поэтому в последние дни президентства они подтолкнули Трампа к решению, и Израиль организовал диверсию. Враги ждут, что Иран совершит возмездие и начнет войну, тогда Байден не сможет вернуться в соглашение с Ираном. Но Иран не попадется в эту «сионистскую ловушку».

Поскольку от мести отказаться невозможно, иранские аналитики считают, что надо искать ассиметричный ответ с неожиданной для противника стороны. Войну устраивать никто не собирается. Возможно, Иран возобновит военные ядерные исследования.

Выступил со своим заявлением и командующий особым соединением «Святыни» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани. В нем он поздравил своего подчиненного (Фхризаде был офицером КСИР) и его семью с принятием мученической смерти и традиционно пообещал месть.

Важным обстоятельством является то, что Мохсен Фахризаде был пятым убитым с 2010 года физиком-ядерщиком Ирана. Всего покушений было семь.

Диверсионная группа в ходе спецоперации подогнала к обочине на пути следования кортежа фургон Ниссан, начиненный тонной взрывчатки внутри груза пиломатериалов. Три бронированные машины с охраной не спасли Фахризаде. Среди охранников убитых нет, а он скончался в госпитале, куда был доставлен на вертолете. За безопасность Фахризаде отвечал КСИР. Сообщается о трех «возможно убитых террористах», но конкретики нет.

Стоит отметить, что отношение иранских эмигрантов к убийству такое же возмущенное, как и в самой стране. Оно мало отличается от реакции общества в Иране.

В заявлении Рухани упоминается «ожидание беспорядков», что является вполне реальной угрозой для Ирана в период нестабильности. Политические волнения уже привычны. Точное количество иранских эмигрантов в Турции, Европе и США не установлено, большинство оценок колеблется между двумя и тремя миллионами человек. Немалая часть их политически активна и молода, имеет постоянные контакты с родственниками и друзьями в Иране.

Еще три миллиона — эмигранты первой волны, бежавшие от исламской революции. Проживающий в США глава дома Пехлеви, наследный принц Реза, за последние годы стал весьма популярен на родине. В ходе протестов 2009 года демонстранты выкрикивали лозунги за возвращение династии.

Реза возглавляет созданный в Париже в 2012 году зонтичный Национальный совет Ирана, куда помимо традиционной политической эмиграции входят националисты из реформированной антиисламской организации «Азадеган», имеющей приверженцев внутри страны, не гнушающиеся терроризмом левые радикалы из «Моджахедин-э Халк» (в Иране множество их сторонников, за последние годы казнены более 20 000), небольшое Национальное движение сопротивления Шапура Бахтияра (руководство в Иране уничтожено спецслужбами в 1991 году). Туда же входит близкая к принцессе Ашраф Пехлеви Шахская ассамблея со своей радиостанцией и СМИ — секулярная антиклерикальная организация, многочисленные сторонники которой участвовали во всех массовых волнениях последних лет.

Все это говорит о том, что готовых идти на пытки и казнь молодых и активных политических противников Исламской республики в Иране хватает. Вопрос принадлежности боевых групп, исполняющих убийства иранских физиков и генералов, остается открытым. И явно это не израильтяне.