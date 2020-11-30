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30 ноября 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссии, несмотря на плохую погоду, тяжёлую эпидемиологическую обстановку, продолжаются акции протеста. Эксперты считают, что система, выстроенная Александром Лукашенко, в любом случае разрушится.



Белорусы сменили тактику протестов и собираются большими группами сразу в нескольких районах городов. Это не позволяет силовикам оцепить все места сбора граждан из-за нехватки сил. Многие участники протестов спешат покинуть государство. Об этом сигнализирует рынок недвижимости, на котором заметно стремительное увеличение продажи квартир. Люди покидают Родину, так как остались без работы и средств к существованию. Компании, которые выступили против политического режима, получили штрафы и подверглись множественным проверкам. Через аресты и тюрьмы в стране прошло уже более 30 тысяч человек.



Помимо внутренних проблем на Лукашенко обрушилось внешнее давление. В конце ноября ЕС принял решение о введении против белорусского правительства целого пакета санкций. Ограничения затронут не только политиков, но и бизнес. Определённое давление на Лукашенко оказывает и Москва. Визит в Белоруссию министра иностранных дел России Сергея Лаврова стал негативным сигналом для братской республики. Москва заинтересована в том, чтобы Лукашенко провёл в стране конституционную реформу, наладил диалог с политзаключёнными. Белорусский лидер оказался не готов к таким действиям.



