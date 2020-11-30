Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации

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30 ноября 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Джен Псаки, фото: Тwitter.com/jrpsaki

Джо Байден назначит Дженнифер Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации. Журналисты пула демократа, объявившего себя победителем на выборах президента США, сообщили, что Байден намерен назначить на ответственные за взаимодействие с журналистами должности исключительно женщин.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря в то время президента США Барака Обамы, в 2013 году она стала официальным представителем Госдепартамента. С 2015 по 2017 год, она работала директором по коммуникациям Белого дома. После президентских выборов 2020 года она заняла пост советника переходной команды Байдена, - сообщает МИР24.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально результаты еще не объявлены.