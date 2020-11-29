Соратник Зеленского Дубинский назвал сроки введения локдауна на Украине

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29 ноября 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Александр Дубинский, фото из соцсети

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Александр Дубинский не исключил, что локдаун на Украине будет введен перед Новым годом, с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

В своем сообщении в Facebook соратник президента Украины Владимир Зеленского Дубинский не привел подтверждения о введении локдауна на три недели, но подчеркнул, что якобы есть соответствующий проект постановления правительства.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что власти Украины намерены ввести полный локдаун по всей стране перед Новым годом в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.