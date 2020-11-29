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Соратник Зеленского Дубинский назвал сроки введения локдауна на Украине

, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Соратник Зеленского Дубинский назвал сроки введения локдауна на Украине
Александр Дубинский, фото из соцсети

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Александр Дубинский не исключил, что локдаун на Украине будет введен перед Новым годом, с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

В своем сообщении в Facebook соратник президента Украины Владимир Зеленского Дубинский не привел подтверждения о введении локдауна на три недели, но подчеркнул, что якобы есть соответствующий проект постановления правительства.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что власти Украины намерены ввести полный локдаун по всей стране перед Новым годом в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

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