Соратник Зеленского Дубинский назвал сроки введения локдауна на Украине
29 ноября 2020, 22:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Александр Дубинский не исключил, что локдаун на Украине будет введен перед Новым годом, с 24 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.
В своем сообщении в Facebook соратник президента Украины Владимир Зеленского Дубинский не привел подтверждения о введении локдауна на три недели, но подчеркнул, что якобы есть соответствующий проект постановления правительства.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что власти Украины намерены ввести полный локдаун по всей стране перед Новым годом в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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