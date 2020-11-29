Армен Саркисян предложил создать новое правительство Армении

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29 ноября 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Армен Саркисян, фото с сайта президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с представителями российской армянской общины во время частного визита в Россию заявил о необходимости формирования в стране нового правительства и изменения конституции.

Запись речи Саркисяна опубликована на сайте президента Армении. Комментируя итоги военных действий вокруг Нагорного Карабаха он отметил, что в после такой большой трагедии правительство, которое привело к этому, должно уйти. Саркисян подчеркнул, что выборы в Армении были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой, сейчас - другая Армения.

"Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, временное правительство национального единства", - считает Армен Саркисян. " По его мнению, правительство национального единства должно работать полгода или год до новых выборов, по итогам которых новый кабинет министров сформирует политическая сила, которая получит мандат от избирателей.

Президент Армении заявил также, что в период до новых выборов обязательно должен быть проведен референдум для изменения конституции страны.