Британских студентов оштрафовали на сотни тысяч за отсутствие маски и все такое
29 ноября 2020, 16:32[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Университеты Великобритании оштрафовали студентов более, чем на 170 тысяч фунтов стерлингов. Это было наказанием за нарушение антикоронавирусных правил.
Двадцать восемь образовательных учреждений оштрафовали студентов за нарушение университетских, региональных и национальных правил поведения при пандемии. Студенты были наказаны за нарушения социальной дистанции, хождение без масок.
«Штрафы, наложенные на 1898 студентов, составили 170 915 фунтов стерлингов», — сообщают британские СМИ: «Большинство университетов раскрывают только штрафы, взимаемые в первые две - три недели семестра. Некоторые говорили, что деньги будут перечислены в их студенческий Фонд помощи нуждающимся».
В Великобритании ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая. Страна находится на верхушке коронавирусной статистики не только в Европе, но и в мире.
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