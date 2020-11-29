Британских студентов оштрафовали на сотни тысяч за отсутствие маски и все такое

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29 ноября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Оксфорд на фото pixabay.com

Университеты Великобритании оштрафовали студентов более, чем на 170 тысяч фунтов стерлингов. Это было наказанием за нарушение антикоронавирусных правил.

Двадцать восемь образовательных учреждений оштрафовали студентов за нарушение университетских, региональных и национальных правил поведения при пандемии. Студенты были наказаны за нарушения социальной дистанции, хождение без масок.

«Штрафы, наложенные на 1898 студентов, составили 170 915 фунтов стерлингов», — сообщают британские СМИ: «Большинство университетов раскрывают только штрафы, взимаемые в первые две - три недели семестра. Некоторые говорили, что деньги будут перечислены в их студенческий Фонд помощи нуждающимся».

В Великобритании ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая. Страна находится на верхушке коронавирусной статистики не только в Европе, но и в мире.