Путин пожурил чиновников за шапки

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29 ноября 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

чиновники без шапок на скриншоте youtube-видео

Президент России сделал замечание чиновникам. Это произошло во время совещания в Сибири. И чиновники были без шапок.

Нестандартная ситуация произошла во время телемоста с участием президента России. Чиновники сняли шапки и капюшоны, едва Владимир Путин появился на связи. А один из градоначальников даже отбросил головной убор.

«Наденьте шапки», — пожурил их российский лидер: «Холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну, что вы?! Заболеете еще, не хватало».

Президент России известен необычным подходом в политическом поле. Он славится своим чувством юмора, и неожиданными политическими экспромтами. Часто в них скрывается глубокий смысл.

Разгадать секрет путинских экспромтов, как правило, мало кому удается.