Путин пожурил чиновников за шапки

29 ноября 2020, 15:58[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Президент России сделал замечание чиновникам. Это произошло во время совещания в Сибири. И чиновники были без шапок.
Нестандартная ситуация произошла во время телемоста с участием президента России. Чиновники сняли шапки и капюшоны, едва Владимир Путин появился на связи. А один из градоначальников даже отбросил головной убор.
«Наденьте шапки», — пожурил их российский лидер: «Холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну, что вы?! Заболеете еще, не хватало».
Президент России известен необычным подходом в политическом поле. Он славится своим чувством юмора, и неожиданными политическими экспромтами. Часто в них скрывается глубокий смысл.
Разгадать секрет путинских экспромтов, как правило, мало кому удается.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.