Правозащитники заявили о десятках задержанных в Минске

Аргументы Недели → В мире 13+

29 ноября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: правозащитный центр "Весна"

протесты в Минске на фото globallookpress.com/ Attila Husejnow

По меньшей мере 30 человек задержаны в Минске. С таким заявлением выступили специалисты правозащитного центра «Весна». Есть нюанс. Этот центр нелегальный.

В столице Белоруссии проходят акции протеста. Они уже традиционные, начались еще с президентских выборах, и проходят каждые выходные.

«В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста», — заявил правозащитный центр «Весна»: «Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список постоянно обновляется и дополняется».

Правозащитники перечислили имена, утверждается, задержанных. На момент публикации в списке было уже 70 человек.

Откуда именно центр «Весна» получил информацию не сообщается. Он незарегистрирован и значит работает нелегально. Это значит правозащитники не могут от имени этой организации получать официальную информацию.