Правозащитники заявили о десятках задержанных в Минске

По меньшей мере 30 человек задержаны в Минске. С таким заявлением выступили специалисты правозащитного центра «Весна». Есть нюанс. Этот центр нелегальный.
В столице Белоруссии проходят акции протеста. Они уже традиционные, начались еще с президентских выборах, и проходят каждые выходные.
«В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста», — заявил правозащитный центр «Весна»: «Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список постоянно обновляется и дополняется».
Правозащитники перечислили имена, утверждается, задержанных. На момент публикации в списке было уже 70 человек.
Откуда именно центр «Весна» получил информацию не сообщается. Он незарегистрирован и значит работает нелегально. Это значит правозащитники не могут от имени этой организации получать официальную информацию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.