В Киеве возле здания одной из партий Украины прогремел взрыв

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29 ноября 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта npu.gov.ua

В Киеве в ночь на воскресенье, 29 ноября, взрыв прогремел возле здания одной из политических партий Украины на улице Зои Гайдай. Согласно информации представителей отдела коммуникации полиции Киева, возле общественной приёмной лидера одной из политических партий, предположительно, взорвалась граната.

Пострадавших людей в результате инцидента нет. По данным полицейских, из-за взрыва частично повреждён забор и дверь здания.

По данному факту начаты два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, - передает RT.

Начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия. Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к нему.