Во Франции ранен военкор из Сирии

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29 ноября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

беспорядки в Париже на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard

Именитый фотожурналиста Амир Альхальби получил ранение во время беспорядков в Париже. Он сбежал из Сирии. Очевидцы говорят, его ранила полиция.

Амир Альхальби был ранен во время митинга. Активисты протестовали против закона о глобальной безопасности, который запрещает публиковать снимки полицейских, которые применяют силу. Акции были названы протестом против жестокости полиции.

«Амир приехал из Сирии во Францию, чтобы найти убежище, как и несколько других сирийских журналистов», — написал глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар: «Земля прав человека должна не угрожать правам, а защищать их».

По словам очевидцев Амир Альхальби четко идентифицировался как журналист, но подвергся нападению полицейских. Он получил перелом носа и ушиб лба. После этого был госпитализирован.

Амир Альхальби всемирно известный журналист. Он получил несколько международных наград. Кроме того, является отмечен на престижнейшем мировом фотоконкурсе World Press Photo.