В каких странах умерло от коронавируса больше всего

От коронавируса на планете умерли почти полтора миллиона человек. Самая большая статистика трагедий в Соединенных Штатах. В других странах количество жертв пандемии меньше. Но их количество достаточно существенно. АН составила десятку стран с самым большим количеством жертв коронавируса.
В США умерли от коронавируса 272 254 человек. На втором месте по этому показателю Бразилия. На третьем — Индия.
Россия в десятке стран с самым большим количеством жертв коронавируса на последнем месте. В нашей стране умерли чуть больше 39 тысяч человек. По сравнению с той же Бразилией, где умерли больше 172 тысяч, или Индией с ее 136 тысячами умерших, в России ситуация со смертностью от коронавируса выглядит не такой тревожной.
По последним данным в мире от коронавируса умерли 1 459 366 человек. Количество заразившихся достигло 62 637 912, вылечившихся — 43 263 882 человека.
|
#
|
Страна
|
Количество умерших
|
Весь мир
|
1,459,366
|
1
|
США
|
272,254
|
2
|
Бразилия
|
172,637
|
3
|
Индия
|
136,733
|
4
|
Мексика
|
104,873
|
5
|
Великобритания
|
58,030
|
6
|
Италияя
|
54,363
|
7
|
Франция
|
52,127
|
8
|
Иран
|
47,486
|
9
|
Испания
|
44,668
|
10
|
Россия
|
39,068