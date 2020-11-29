В каких странах умерло от коронавируса больше всего

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29 ноября 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

От коронавируса на планете умерли почти полтора миллиона человек. Самая большая статистика трагедий в Соединенных Штатах. В других странах количество жертв пандемии меньше. Но их количество достаточно существенно. АН составила десятку стран с самым большим количеством жертв коронавируса.



В США умерли от коронавируса 272 254 человек. На втором месте по этому показателю Бразилия. На третьем — Индия.

Россия в десятке стран с самым большим количеством жертв коронавируса на последнем месте. В нашей стране умерли чуть больше 39 тысяч человек. По сравнению с той же Бразилией, где умерли больше 172 тысяч, или Индией с ее 136 тысячами умерших, в России ситуация со смертностью от коронавируса выглядит не такой тревожной.

По последним данным в мире от коронавируса умерли 1 459 366 человек. Количество заразившихся достигло 62 637 912, вылечившихся — 43 263 882 человека.

# Страна Количество умерших Весь мир 1,459,366 1 США 272,254 2 Бразилия 172,637 3 Индия 136,733 4 Мексика 104,873 5 Великобритания 58,030 6 Италияя 54,363 7 Франция 52,127 8 Иран 47,486 9 Испания 44,668 10 Россия 39,068