ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В каких странах умерло от коронавируса больше всего

, 13:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В каких странах умерло от коронавируса больше всего
фото: pixabay.com

От коронавируса на планете умерли почти полтора миллиона человек. Самая большая статистика трагедий в Соединенных Штатах. В других странах количество жертв пандемии меньше. Но их количество достаточно существенно. АН составила десятку стран с самым большим количеством жертв коронавируса.

В США умерли от коронавируса 272 254 человек. На втором месте по этому показателю Бразилия. На третьем — Индия.

Россия в десятке стран с самым большим количеством жертв коронавируса на последнем месте. В нашей стране умерли чуть больше 39 тысяч человек. По сравнению с той же Бразилией, где умерли больше 172 тысяч, или Индией с ее 136 тысячами умерших, в России ситуация со смертностью от коронавируса выглядит не такой тревожной.

По последним данным в мире от коронавируса умерли 1 459 366 человек. Количество заразившихся достигло 62 637 912, вылечившихся — 43 263 882 человека.

#

Страна

Количество умерших

Весь мир

1,459,366

1

США

272,254

2

Бразилия

172,637

3

Индия

136,733

4

Мексика

104,873

5

Великобритания

58,030

6

Италияя

54,363

7

Франция

52,127

8

Иран

47,486

9

Испания

44,668

10

Россия

39,068

Общество

В Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров

В Госдуме опровергли информацию о проверке пенсионеров

Дополнительных проверок пенсионеров в следующем году не планируется. С таким заявлением выступил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В этом заявлении, как будто, присутствует какая-то недоговоренность. Она настораживает еще больше.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью