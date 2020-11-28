В Польше из-за запрета абортов обострилось противостояние левых и правых

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28 ноября 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Долгое время в Польше политическая система строилась на тандеме двух главных партий - более либеральной «Гражданской платформы» и более консервативного «Права и справедливости», периодически сменявших друг друга у власти. Теперь на арену в стране выходит новая политическая сила — радикальные консерваторы, которые в своей идеологии объединяют национализм и католический фундаментализм. Поводом этому стал недавний запрет абортов.

После того, как конституционный суд государства принял вердикт об ограничении на аборт, по стране прокатилась волна протестов. Аборт в Польше теперь возможен лишь в случае изнасилования, инцеста и угрозы для жизни женщины. По данным опросов, 70% поляков относятся к новому закону с неодобрением. Сторонники права на аборты стали массово выходить на улицу, а их разгоняли слезоточивым газом.

Протестовать поляки начали еще 22 октября. Люди стали выходить на улицы Познани, Варшавы, Вроцлава, Кракова и других польских городов. Несколько раз недовольные собирались у дома председателя «Права и справедливости» Ярослава Качиньского в Варшаве. В руках у них были плакаты: «Это война», «Ваши руки в крови», «Мое тело — мое дело», «Забастовка женщин». После того, как протестующие попытались прорваться через кордон полиции, против них применили перцовый газ и физическую силу.

Ярослав Качиньский во время заседания сейма 18 ноября обратился к депутатам «Гражданской платформы»:

«Все поддерживаемые вами демонстрации стоили жизни многим людям. У вас руки в крови. Вы совершили преступление. Если в Польше было бы верховенство закона, многие из вас уже сидели бы в тюрьме».

Особое раздражение протестующих вызывает доминирующая в Польше Римско-католическая церковь, которая поддерживает решение конституционного суда об отмене абортов. 30 октября на улицы Варшавы вышли 150 тысяч человек, в костелах на мессах стали появляться женщины с плакатами «Помолимся за аборт».

Противоположная сторона тоже стала проявлять себя все более решительно. В интернете собирают средства на так называемую Национальную гвардию — проект правых активистов, которые на добровольных началах помогают полицейским разгонять демонстрации либеральной оппозиции. Инициатором акции является некий Роберт Бонкевич.

27 октября в городе Познань произошел инцидент: неизвестные ворвались в храм Святого Спасителя. Хулиганы орудовали деревянными дубинками и применили слезоточивый газ. Один из защитников церкви получил ножевое ранение в руку.

Правый активист Гжегож Ковара призвал главу МВД:

«Господин министр Мариуш Каминьский! Поскольку мы, националисты, должны делать всю работу за полицию, которая постоянно отказывается вмешиваться, когда протестующие начинают заниматься вандализмом и нарушением общественного порядка, просим предоставить нам соответствующие полномочия, экипировку и необходимое оборудование».

Правый радикал Бонкевич обратился к полякам:

«Я призываю всех присоединиться к нашей организации. Мы будем защищать каждую церковь, каждый квартал, каждый город, каждую деревню. Я призываю всех католиков покончить с пацифизмом и дать решительный отпор. Пацифизм привел к тому, что сегодня банды черни входят в костелы, оскверняют алтари, оскверняют Святые Таинства, используют грубые, нецензурные слова на своих плакатах».

Бонкевич призывает:

«Левые объявили нам войну, поэтому необходимо обеспечить самозащиту от их агрессии. Мы создаем «Национальную гвардию», которая будет защищать ценности нашей цивилизации. Мы не станем пассивно смотреть, как горят наши церкви, как было на Западе. В это непростое время мы обращаемся к вам за финансовой помощью. Для того чтобы мы продолжали развиваться и становились профессионалами, нам нужна ваша поддержка. Без денег мы не сможем тренироваться, разбивать лагеря, покупать оборудование или быстро мобилизовать волонтеров — например, поздно вечером в субботу. Деньги также пойдут на юридическую помощь».

Недавно в соцсетях появился видеоролик, в котором похожий на Бонкевича мужчина спускает с лестницы вниз головой пожилую женщину, при этом стоящие рядом полицейские не вмешиваются.

11 ноября в День независимости Польши на улицы Варшавы вышли толпы местных националистов. Они несли флаги, плакаты с лозунгами, петарды, выкрикивали шовинистические лозунги, забросали полицейских бутылками и камнями, сигнальной ракетой подожгли квартиру, на балконе которой висел флаг ЛГБТ. Разгонять националистов пришлось с помощью газа и водометов. При этом были избиты несколько десятков журналистов.

«Не помогло то, что мы кричали, что мы из прессы, они начали нас избивать. На мне был синий жилет с надписью PRESS. Я подняла руки вверх и крикнула, что нахожусь здесь по заданию редакции. Но полицейские, которые стали еще более яростными, били нас дубинками. Мне ударили по почкам, а фотокорреспондент Адам Тухлинский получил удар по голове и был сброшен с лестницы», - рассказала журналист Newsweek Polska Рената Ким.

После того как правительство Польши решило 4 ноября отложить введение запрета на аборты, правые обвинили власть в трусости и непоследовательности. 26 ноября Европарламент после бурных дискуссий принял резолюцию, в которой заявил: решение Конституционного суда Польши по поводу абортов ставит под угрозу жизнь женщин в этой стране. За резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, против были 145 и 71 воздержался. После этого решения польские правые пообещали еще теснее сплотиться вокруг «католических ценностей».