Гибралтар превратился в свадебную столицу мира из-за пандемии
28 ноября 2020, 17:44[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Свадебная горячая точка. Так теперь называют Гибралтар. Туда со всего мира съезжаются пары для бракосочетания. Свадебный бум на Гибралтаре был вызван пандемией.
Минимум бюрократии для вступления в брак, малое количество пограничных ограничений. Парам достаточно предъявить паспорта и свидетельства о рождении. Кроме того, нужно остаться на Гибралтаре на ночь либо до, либо после свадьбы. Это и стало причиной, почему Гибралтар превратился в нынешнюю свадебную столицу мира.
«Это абсолютное безумие», — говорят организаторы свадебных мероприятий: «У нас уже нет мест, чтобы проводить церемонии».
Местные власти нынешней тенденции обрадовались. Премьер-министр заявил — он «рад, что Гибралтар стал известен, как место любви, а не разъединения».
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