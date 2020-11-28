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Гибралтар превратился в свадебную столицу мира из-за пандемии

, 17:44 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Гибралтар превратился в свадебную столицу мира из-за пандемии
фото: pixabay.com

Свадебная горячая точка. Так теперь называют Гибралтар. Туда со всего мира съезжаются пары для бракосочетания. Свадебный бум на Гибралтаре был вызван пандемией.

Минимум бюрократии для вступления в брак, малое количество пограничных ограничений. Парам достаточно предъявить паспорта и свидетельства о рождении. Кроме того, нужно остаться на Гибралтаре на ночь либо до, либо после свадьбы. Это и стало причиной, почему Гибралтар превратился в нынешнюю свадебную столицу мира.

«Это абсолютное безумие», — говорят организаторы свадебных мероприятий: «У нас уже нет мест, чтобы проводить церемонии».

Местные власти нынешней тенденции обрадовались. Премьер-министр заявил — он «рад, что Гибралтар стал известен, как место любви, а не разъединения».

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