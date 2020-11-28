Президент Вучич сообщил о завершении сербского участка «Турецкого потока» в ближайшее время

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28 ноября 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент Сербии Александар Вучич в субботу, 28 ноября, заявил, что сербский участок газопровода "Турецкий поток" будет завершен в ближайшее время. Вучич отметил, в Сербии этот газопровод называют "Балканский поток".

"У нас есть соглашения с "Газпромом", мы сделаем все, что необходимо и, насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, все идет хорошо. Все идет очень интенсивно, завершаем через несколько дней", - заявил президент Сербии.

Ранее правительство Сербии отозвало из Народной скупщины (парламента) одобренный до этого парламентским профильным комитетом законопроект, предусматривающий государственные гарантии республики на кредит в €55 млн, необходимый для завершения сербского участка газопровода "Турецкий поток" и строительства компрессорной станции в городе Велика-Плана.