Французы атаковали парикмахерские после снятия ограничений
28 ноября 2020, 16:50[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
В Париже выстроились очереди перед парикмахерскими. Власти частично сняли ограничения после месячного карантина. Французы тут же бросились постригаться.
Пока там еще закрыты бары и рестораны. Но магазины уже открылись. Формально карантин еще действует. Он был введен 30 октября и назначен до 15 декабря. Но власти смягчили коронавирусные ограничения. Парижане тут же атаковали парикмахерские.
«Многие люди ждали неделями и теперь приходят к нам, чтобы хорошо выглядеть на Рождество», — говорит Реми Тор. Он парикмахер, работает в Париже: «Все торопятся, потому что никогда не знаешь, что будет завтра».
Сейчас в Париже решают вопрос о разрешении работать по воскресеньям розничным магазинам. Торговцам позволит это наверстать упущенные выгоды, а покупателям наконец-то закупиться. Пока они только открылись. Кроме того, им разрешили работать до 9 часов вечера.
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