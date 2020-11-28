В США нашли загадочный пустынный монолит

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28 ноября 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

таинственный монолит в Юте на скриншоте youtube-видео

Загадочный объект был обнаружен в отдаленной части Южной Юты. Металлический столб находится в пустынной местности. Его случайно нашел пилот вертолета. Теперь паломники пытаются разыскать таинственный объект.



Сооружение было обнаружено на прошлой неделе. Пилот вертолета заметил его во время полета. На борту были офицеры охраны дикой природы. О находке было рассказано в социальных сетях.

Поначалу это казалось мистификацией. Авторы находки не стали делиться координатами, объясняя это необходимостью отвлечь людей от попыток совершить паломничество. Поисковики могли заблудиться в пустынной местности. Но паломников это не остановило.

Вскоре появились новые подтверждения реальности объекта. Спустя 48 часов после первой публикации, в социальных сетях появились фото людей, который сумели найти таинственный монолит.

«Потрясающее путешествие к Монолиту сегодня», — написал армейский ветеран Дэвид Сарбер: «Не важно, кто его построил и откуда он взялся. Это был позитивный побег из сегодняшнего мира».

Дэвид Сарбер опубликовал координаты, и теперь к таинственному объекту реально начались паломничества. Сталкеры пытаются понять, что это такое. Он представляет собой металлический столб с ровными стенками.