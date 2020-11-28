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В Канаде погиб младенец в ходе спецоперации полиции

, 15:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: SIU

В Канаде погиб младенец в ходе спецоперации полиции
фото: pixabay.com

Гибелью годовалого младенца закончилась спецоперация канадской полиции. Силовики пытались спасти ребенка от похищения.

Кто именно убил младенца еще предстоит выяснить следователям. Известно лишь, что годовалый мальчик получил смертельные ранения в ходе спецоперации полицейских. Они пытались спасти малыша от похитителя, тот спрятал ребенка в пикапе. В какой-то момент завязалась перестрелка.

«Внутри пикапа находился годовалый мальчик», — заявляет пресс-служба полиции Канады: «Он получил огнестрельное ранение и был объявлен умершим на месте происшествия».

События развивались следующим образом. В Онтарио в одной из семей разгорелся домашний конфликт. Полицейские были предупреждены о том, что отец вооружен и что он похитил годовалого сына.

Отец ребенка пытался скрыться бегством. Он запрыгнул в пикап, посадил на заднее сиденье ребенка. Полицейские перегородили дорогу автомобилю. Тот столкнулся с машиной полицейских и сбил одного из офицеров. После этого началась перестрелка, в ходе которой отец ребенка был ранен (сейчас он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии).

Похищенный ребенок тоже был ранен. Травмы были настолько тяжелые, что мальчик погиб.

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