Жители Аральска рассказали о высохшем море и о последствиях бедствия

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28 ноября 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Аральское море высохло всего за сорок лет. Площадь Арала сократилась на три четверти. Кампания по орошению культур была нерациональной: люди забирали слишком много воды и слишком много ее теряли. Пыльные бури начали разносить соль и стекавшие в море ядовитые отходы от удобрений на 500 километров вокруг. В Приаралье стали отмечать аномальную детскую и материнскую смертность.

В начале 1960 годов произошло резкое снижение уровня моря, в 1984 году здесь прекратился рыбный промысел. Корабли оказались в соленой пустыне, а люди, жившие по берегам, — в эпицентре экологической катастрофы. Отсюда, по разным данным, ежегодно в атмосферу поднимается свыше 75 млн тонн песка с примесями пестицидов и химикатов. Известно, что пыльные бури разносят отравленную соль Арала на огромные расстояния - ученые находили ее даже в лесах Норвегии.

Аральский порт сейчас — это остовы заводов, ржавые погрузочные краны, тягучий ил и болото.

«Наши мамы и папы приходили сюда смотреть корабли. Здесь девушки в красивых платьях встречали прибывающих в порт моряков. Мы все время проводили у моря, а сейчас Арал — это сказка для наших детей», — сожалеет житель Аральска Мади.

Он вспоминает, что море стало покидать Аральск в 70-е годы, а вместо него пришли безработица и разруха.

«В девяностые годы, с развалом Союза, стало совсем плохо. Военные городки и предприятия исчезли. Не было ни работы, ни зарплаты, не хватало воды. Чтобы выжить, люди пилили брошенные в песках корабли и сдавали металлолом… Тоскую по морю. Когда меня спрашивают, куда оно делось, я говорю: «Коммунисты выпили!», - рассказывает Мади.

Загрязнение воздуха ядохимикатами привело к обострению хронических, респираторных, сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

«Мой брат умер от цирроза печени. Моя первая жена — от рака. Я думаю, это связано с экологией. Они были молодыми, когда ушли. Арал — это наши боль и страдания», - говорит местный житель Кольбай.

Кольбай — «лицо, пострадавшее вследствие экологического бедствия». Такой статус имеет каждый житель Аральского района, который прожил в регионе больше десяти лет с 1970 года.

Бывший работник Аральского судоремонтно-судостроительного завода Александр вспоминает:

«Работы было много. Строили сто- и двухсоттонные нефтеналивные баржи. Отправляли их секциями в Сибирь. Выпускали рыболовные суда, катера — по 5–8 в месяц. Работало 1200 человек. Потом море ушло, и мы остались ни с чем. Судоходство пропало. Моряки, рыбаки, сотрудники Рыболовпотребсоюза, обслуживающий персонал, мы — почти все потеряли работу. Закрылись колхозы. Много рыбы вымерло. Почва перестала плодоносить из-за соли, приносимой ветрами. Питьевой воды не стало, была привозная — ужасная. Ее отпускали ведрами по талонам».

Аральск приспособился к жизни без моря, медленно, но растет и как-то развивается. Возведенная в 2005 году Кокаральская плотина увеличила объемы добычи рыбы в несколько раз. Теперь аральцы надеются на вторую фазу проекта по спасению Арала. Неизвестно, когда она наступит, эта фаза, о которой говорят уже много лет.

«Арал раньше питали две реки: Сырдарья и Амударья. Средний многолетний приток Сырдарьи был равен примерно 37 км³. Амударьи — 76–77 км³. Сейчас из Амударьи в Арал не поступает ни капли, хотя по соглашению стран, должно впадать 9–10 км³ воды. За это ответственны государства, по которым течет Амударья: Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Они забирают воду из реки, не оставляя морю. Когда-то каждая из стран бассейна согласилась питать Арал своими долями вод, но по факту они этого не делают. Больше всех за Арал бьется Казахстан. Узбекистан тоже старается. Остальные государства лишь сочувствуют», - рассказывает глава департамента водных ресурсов Международного фонда спасения Арала Амирхан Кеншимов.

Он подтвердил ту информацию, что Казахстан продолжает расходовать речную воду на орошение в том объеме, который был во времена СССР.

«Когда в регионе строилась система рисоводства, закладывался проектный объем: на один гектар — 24 тысячи кубометров орошения. Этот год выдался засушливым. Такое случается. В области планировали засеять рисом 72 тысячи гектаров, но покрыли 90 тысяч гектаров — и воды не хватило. Необходимо разумно использовать воду. Ее мало», - отметил Кеншимов.

Аральск не выглядит умирающим. В центре - много кафе, магазинов, небольших гостиниц, школ. Есть Дом культуры, краеведческий музей и Музей рыболовства, парк. На окраине - новый жилой район, футбольный стадион.

Известно, что в 1921 году Владимир Ленин обратился к рыбакам Арала с просьбой спасти Поволжье от голода:

«Жертвуйте, дорогие товарищи аральские ловцы и рабочие, щедрой рукой».

В ответ на письмо вождя рыбаки отгрузили 14 вагонов рыбы в голодающие районы советской России. Они спасли много жизней.