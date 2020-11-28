В Лондоне идет брачный суд российского олигарха

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28 ноября 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Самая дорогая семейная распря. Так назвали в Лондоне судебную тяжбу между Татьяной Ахмедовой и ее бывшим мужем Фархадом Ахмедовым. Он российский олигарх.

Британские журналисты назвали эту бракоразводную судебную склоку не только самой дорогой, но и самой язвительной. В Лондонском суде рассматривается дело на 453 миллиона фунтов стерлингов.

«Ахмедова утверждает, что ее муж перевел денежные средства и активы их сыну, чтобы избежать выплаты ей денег», — объясняет the Guardian: «Они отрицают претензии и говорят, что она знала о подарках от отца к сыну, которые включали квартиру стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов в одном Гайд-парке, эксклюзивном лондонском комплексе, в то время. В понедельник Ахмедова отвезет своего сына в Верховный суд, обвинив его в том, что он действовал “как пособник своего отца” в плане сокрытия состояния».

Фархада Ахмедова британские СМИ называют союзником Путина. Его сыну Темуру 27 лет. О матери он отзывается крайне нелестно, поясняя: «ее возмутительное, мстительное поведение разрушило их некогда близкие отношения».

Накануне в их квартире прошел обыск. Он продолжался десять часов. Сыщики изъяли 58 устройств. 47 из них принадлежали Темуру. В числе изъятого пять игровых консолей.

Семейная грызня олигархов за вывезенные из России огромные богатства особенно издевательски выглядит на фоне продолжающегося обнищания миллионов россиян , вынужденных каждый день бороться за выживание.