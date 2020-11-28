Коронавирусом заразились уже больше 62 миллионов

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28 ноября 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило отметку в 62 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.



По последним данным коронавирусом заразились 62 048 177 человек. Умерли 1 450 141, вылечились 42 834 102 человека.

Итогом минувшей пятницы стали 613 219 новых диагнозов. Больше всего заразились в Соединенных Штатах. Эта страна на первом месте и в общей коронавирусной статистике. На втором месте Индия. Тамошние врачи накануне диагностировали больше 41 тысяч новых случаев заражения и теперь количество заразившихся в Индии уже больше 9,35 млн человек.

Пандемия в России вышла на средний уровень 27 тысяч заражений в сутки. Страна переживает вторую волну коронавируса. По среднесуточному показателю Россия на 7 месте. Нас опережают США, Индия, Бразилия, Турция, Италия.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 62,048,177 +613,219 1,450,141 42,834,102 1 США 13,454,346 +164,103 271,029 7,945,585 2 Индия 9,351,224 +41,353 136,238 8,759,969 3 Бразилия 6,238,350 +33,780 171,998 5,536,524 4 Россия 2,242,633 +27,100 39,068 1,739,470 5 Франция 2,196,119 +12,459 51,914 159,915