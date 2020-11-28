Коронавирусом заразились уже больше 62 миллионов

Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило отметку в 62 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
По последним данным коронавирусом заразились 62 048 177 человек. Умерли 1 450 141, вылечились 42 834 102 человека.
Итогом минувшей пятницы стали 613 219 новых диагнозов. Больше всего заразились в Соединенных Штатах. Эта страна на первом месте и в общей коронавирусной статистике. На втором месте Индия. Тамошние врачи накануне диагностировали больше 41 тысяч новых случаев заражения и теперь количество заразившихся в Индии уже больше 9,35 млн человек.
Пандемия в России вышла на средний уровень 27 тысяч заражений в сутки. Страна переживает вторую волну коронавируса. По среднесуточному показателю Россия на 7 месте. Нас опережают США, Индия, Бразилия, Турция, Италия.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
62,048,177
|
+613,219
|
1,450,141
|
42,834,102
|
1
|
США
|
13,454,346
|
+164,103
|
271,029
|
7,945,585
|
2
|
Индия
|
9,351,224
|
+41,353
|
136,238
|
8,759,969
|
3
|
Бразилия
|
6,238,350
|
+33,780
|
171,998
|
5,536,524
|
4
|
Россия
|
2,242,633
|
+27,100
|
39,068
|
1,739,470
|
5
|
Франция
|
2,196,119
|
+12,459
|
51,914
|
159,915