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Коронавирусом заразились уже больше 62 миллионов

, 12:44 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Коронавирусом заразились уже больше 62 миллионов
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило отметку в 62 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

По последним данным коронавирусом заразились 62 048 177 человек. Умерли 1 450 141, вылечились 42 834 102 человека.

Итогом минувшей пятницы стали 613 219 новых диагнозов. Больше всего заразились в Соединенных Штатах. Эта страна на первом месте и в общей коронавирусной статистике. На втором месте Индия. Тамошние врачи накануне диагностировали больше 41 тысяч новых случаев заражения и теперь количество заразившихся в Индии уже больше 9,35 млн человек.

Пандемия в России вышла на средний уровень 27 тысяч заражений в сутки. Страна переживает вторую волну коронавируса. По среднесуточному показателю Россия на 7 месте. Нас опережают США, Индия, Бразилия, Турция, Италия.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

62,048,177

+613,219

1,450,141

42,834,102

1

США

13,454,346

+164,103

271,029

7,945,585

2

Индия

9,351,224

+41,353

136,238

8,759,969

3

Бразилия

6,238,350

+33,780

171,998

5,536,524

4

Россия

2,242,633

+27,100

39,068

1,739,470

5

Франция

2,196,119

+12,459

51,914

159,915

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