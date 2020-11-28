ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Ассамблее славянских народов Крыма призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ассамблее славянских народов Крыма призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова
Ласточкино гнездо, pixabay.com

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что власти Украины напрасно уповают на Соединенные Штаты Америки в вопросе возвращения контроля над полуостровом.

Ранее бывший замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что Киеву необходимо улучшить сотрудничество с Вашингтоном и укрепить связи с будущей администрацией Джо Байдена, чтобы власти США усилили санкционное давление на Россию и помогли "вернуть" Крым.

Роман Чегринец отметил, что для "украинских сбитых летчиков" бесконечный "плач Ярославны о возвращении" полуострова является беспроигрышным вариантом, чтобы напомнить о себе и "выпросить какой-то грантик". Он также подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно.

ЕТ

Армия

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский заявил в интервью «МК», что миф о сверхэффективности турецких «Байрактаров», это все рассуждения непрофессионалов, которые судят по картинках.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью