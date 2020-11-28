В Ассамблее славянских народов Крыма призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова
28 ноября 2020, 12:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что власти Украины напрасно уповают на Соединенные Штаты Америки в вопросе возвращения контроля над полуостровом.
Ранее бывший замминистра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что Киеву необходимо улучшить сотрудничество с Вашингтоном и укрепить связи с будущей администрацией Джо Байдена, чтобы власти США усилили санкционное давление на Россию и помогли "вернуть" Крым.
Роман Чегринец отметил, что для "украинских сбитых летчиков" бесконечный "плач Ярославны о возвращении" полуострова является беспроигрышным вариантом, чтобы напомнить о себе и "выпросить какой-то грантик". Он также подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно и бесповоротно.
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