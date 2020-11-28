Кениец «ожил» во время подготовки к бальзамированию в морге
28 ноября 2020, 11:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: The Standard
Житель Кении "ожил" в морге во время подготовки к бальзамированию. Мужчина по имени Питер Киген ранее потерял сознание и был доставлен в больницу, врачи которой решили, что пациент скончался.
Суперинтендант больницы Гирберт Черуйота в свою очередь заявил, что родственники сами сочли мужчину мертвым. Врачи якобы просили дать им время, чтобы разобраться с состоянием поступившего пациента, но его родные отказались и самостоятельно привезли человека в морг.
Впоследствии сотрудники, готовившие тело к процессу бальзамирования, заметили, что "умерший" двигается. Кигена перевели в больничную палату. Предполагается, что через несколько дней его выпишут. Сам кениец был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.
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