Власти Молдавии ввели в стране режим чрезвычайного положения
27 ноября 2020, 19:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Молдавии приняли решение вновь ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.
Режим ЧП продлится с 30 ноября до 15 января. В Минздраве республики сообщают о более чем 102 тысячах зарегистрированных случаях коронавируса, 2229 человек скончались.
Ранее режим ЧП в области общественного здравоохранения в республике действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждом регионе страны местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Молдавия вышла в лидеры по количеству смертей от коронавируса в Европе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.