Власти Молдавии ввели в стране режим чрезвычайного положения

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27 ноября 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Власти Молдавии приняли решение вновь ввести режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.

Режим ЧП продлится с 30 ноября до 15 января. В Минздраве республики сообщают о более чем 102 тысячах зарегистрированных случаях коронавируса, 2229 человек скончались.

Ранее режим ЧП в области общественного здравоохранения в республике действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждом регионе страны местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Молдавия вышла в лидеры по количеству смертей от коронавируса в Европе.