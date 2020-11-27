Турция начала расследование против бундесвера

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27 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

немеций спецназ на фото globallookpress.com/ BjÃ¶rn Trotzki.via www.imago-img

Турецкая прокуратура инициировала расследование инцидента. Немецкий бундесвер задержал турецкое судно по подозрению в контрабанде оружия. Анкара считает это противозаконным.

Немецкие армейцы обыскали турецкий контейнеровоз. Моряков подозревали в контрабанде оружия в Ливию. Это вызвало возмущение у турецких властей.

«Использование солдат страной-партнером по НАТО является незаконным», — цитируют турецкие СМИ позицию официальной Анкары: «Правительство Германии и ЕС несанкционированно применили силу».

Немецкие силовики утверждают, что операция была санкционирована потому, что были конкретные доказательства контрабанды оружия. Они получили снимки со спутников. На них видно, как обысканное судно разгружается в ливийском порту. Оно перевозило бронетранспортеры. После этого было решено взять корабль под контроль.