Турция начала расследование против бундесвера

27 ноября 2020, 18:00[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Турецкая прокуратура инициировала расследование инцидента. Немецкий бундесвер задержал турецкое судно по подозрению в контрабанде оружия. Анкара считает это противозаконным.
Немецкие армейцы обыскали турецкий контейнеровоз. Моряков подозревали в контрабанде оружия в Ливию. Это вызвало возмущение у турецких властей.
«Использование солдат страной-партнером по НАТО является незаконным», — цитируют турецкие СМИ позицию официальной Анкары: «Правительство Германии и ЕС несанкционированно применили силу».
Немецкие силовики утверждают, что операция была санкционирована потому, что были конкретные доказательства контрабанды оружия. Они получили снимки со спутников. На них видно, как обысканное судно разгружается в ливийском порту. Оно перевозило бронетранспортеры. После этого было решено взять корабль под контроль.
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