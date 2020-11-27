Глава МИД Ирландии попросил детей не приближаться к Санта-Клаусу

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени обратился к детям. Он напомнил про Рождество и правила социального дистанцирования.
Путешествие Санта-Клауса в ночь на 24 декабря не отменяется. Оно является «существенным». Главный волшебник католического Рождества свободен от карантинных правил и запретов на международные перелеты. Но нужно соблюдать правила.
«Важное сообщение для детей Ирландии», — заявил Саймон Ковени: «Санта освобожден от ограничений, но должен практиковать социальное дистанцирование. Поэтому не засиживайтесь допоздна, ожидая его. Будьте хорошими детьми».
Пандемия наложила свой отпечаток на празднование главных семейных праздников во всем мире: Рождество и Новый год. В некоторых странах на праздники хотят снять ограничения. А в Ирландии, вон, детей просят не приближаться к Санта-Клаусу.
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