Британские СМИ анонсировали жесткие ограничения

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27 ноября 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Новый режим изоляции в Великобритании станет жесточайшим. С ним столкнутся 99 процентов британцев. Об этом кричат первые полосы крупнейших британских газет.

В ближайшее время британцы столкнутся с самыми серьезными ограничениями. Их планирует ввести официалный Лондон.

«Депутаты пришли в ярость во время обсуждения режима блокировки, с которой столкнутся 55 миллионов человек», — пишет the Guardian. Ей вторит The Daily Telegraph: «34 миллиона человек выйдут из изоляции для того, чтобы подвергнуться более жестким ограничениями».

Великобритания переживает сильнейший кризис пандемии. На страну обрушилась вторая волна коронавируса. Она вывела Великобританию в число лидеров пандемии.

Анонсированные ограничения названы жесточайшими. Утверждается, что они продлятся, как минимум, до середины декабря.