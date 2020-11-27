Британские СМИ анонсировали жесткие ограничения

Новый режим изоляции в Великобритании станет жесточайшим. С ним столкнутся 99 процентов британцев. Об этом кричат первые полосы крупнейших британских газет.
В ближайшее время британцы столкнутся с самыми серьезными ограничениями. Их планирует ввести официалный Лондон.
«Депутаты пришли в ярость во время обсуждения режима блокировки, с которой столкнутся 55 миллионов человек», — пишет the Guardian. Ей вторит The Daily Telegraph: «34 миллиона человек выйдут из изоляции для того, чтобы подвергнуться более жестким ограничениями».
Великобритания переживает сильнейший кризис пандемии. На страну обрушилась вторая волна коронавируса. Она вывела Великобританию в число лидеров пандемии.
Анонсированные ограничения названы жесточайшими. Утверждается, что они продлятся, как минимум, до середины декабря.
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